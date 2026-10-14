«Крайне негативно»: В Госдуме отреагировали на угрозы Эстонии перекрыть газ в Калининград

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что Москве стоит крайне негативно отреагировать на заявление премьера Эстонии Кристена Михала. Таллин хочет закрыть участок газопровода, по которому российский газ через страны Прибалтики может поступать в Калининградскую область.

«Могут ли они сделать это технологически? Не знаю, я не специалист и в «Газпроме» не работаю, но Москве стоит реагировать на это заявление крайне негативно», — приводит «Газета.Ru» слова Новикова.

Он также добавил, что ответ на соответствующие намерения эстонской стороны даст российский МИД. Сам депутат не стал оценивать техническую сторону вопроса, сославшись на отсутствие профильной подготовки.

Речь идёт о газопроводе, который обеспечивает поставки в Калининградскую область. Для региона это один из маршрутов снабжения, поэтому любые угрозы его перекрытия воспринимаются чувствительно.

Ранее Life.ru писал, что Эстония может прекратить резервный транзит российского газа в Калининград. Премьер-министр Кристен Михал планирует инициировать вывод соответствующего газопровода из эксплуатации.