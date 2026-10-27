«Крайняя необходимость»: Юрист напомнил об ответственности за убийство медведя без разрешения

Медведь вышел к посёлку — ещё не повод хвататься за ружьё. Убийство хищника без разрешения и без прямой угрозы жизни человеку может обернуться уголовной ответственностью. Об этом «Газете.ru» напомнил юрист Александр Хаминский.

Регионы действительно принимают решения об отстреле опасных животных, если те всё чаще появляются у населённых пунктов. Но такой отстрел — не самодеятельность. Уполномоченный орган принимает решение о регулировании численности, после чего оформляются документы. Разрешение действует в определённых пределах: по территории, срокам и количеству животных.

Если же человек убивает медведя без разрешения и без прямой угрозы для себя, применяется статья 258 УК РФ. За незаконную охоту, причинившую крупный ущерб, предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. При отягчающих обстоятельствах срок достигает пяти лет.

Особая защита предусмотрена для медвежат. Правила охоты запрещают добычу медведей младше года и самок с медвежатами текущего года рождения. Исключение — если отстрел необходим для устранения угрозы жизни и здоровью человека. Разрешение на регулирование численности не отменяет этих требований.

Если зверь действительно нападает, правомерность убийства будет оцениваться по конкретным обстоятельствам. Здесь работает статья 39 УК РФ о крайней необходимости. То есть важны не только факт появления медведя, но и реальность угрозы, и то, как человек действовал.