Разгуливал по улицам и попал на видео: Огромного медведя застрелили после ночной погони в Кузбассе

Крупного медведя, который ночью разгуливал по городу Мыски в Кемеровской области, отстрелили после многочасовых поисков. Сначала хищника удалось отогнать в лес, однако патрулирование продолжалось до утра. Об этом сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко.

Огромный медведь пробежал по снежным улицам Мысков. Видео © VK / Минлескомплекса и охотхозяйства Кузбасса

На кадрах с уличной камеры видно, как огромный зверь бежит по заснеженной улице. Медведя заметили в ночь на понедельник, 26 октября.

После сообщения о появлении хищника в Единую дежурно-диспетчерскую службу Мысков на место выехала оперативная группа регионального министерства. К поискам также подключились сотрудники полиции.

Специалистам удалось вытеснить медведя за пределы населённого пункта, далеко в лес. Однако сразу отстрелить животное не получилось. По словам Бойко, работе мешали темнота, сложный рельеф местности и погодные условия.

Оперативные службы продолжили обследовать территорию. Утром специалисты обнаружили зверя и отстрелили его.

«В ходе патрулирования, которое продолжили до утра, медведя удалось изъять из популяции. Опасность для жителей устранена», — сообщил министр.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Бурятии медведи начали залегать в зимнюю спячку, из-за чего число сообщений об их появлении возле населённых пунктов заметно снизилось. За последнюю неделю в Бурприроднадзор поступило 31 обращение против 59 неделей ранее. При этом опасность сохраняется: за семь дней охотинспекторы отстрелили 16 животных, которые, по оценке специалистов, представляли угрозу людям. Жителям региона по-прежнему рекомендуют соблюдать осторожность.