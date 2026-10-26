Медведи в Бурятии начали залегать в зимнюю спячку, благодаря чему число сообщений об их появлении возле населённых пунктов почти сократилось вдвое. За последнюю неделю в Бурприроднадзор поступило 31 обращение против 59 неделей ранее. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

В Бурятии медведи начали уходить в спячку. Видео © VK / Бурприроднадзор

Однако опасность пока сохраняется. За семь дней госохотинспекторы совместно с охотниками отстрелили 16 медведей, которые, по оценке специалистов, представляли угрозу жизни и здоровью людей.

Всего с начала периода регулирования численности в республике отстрелили 452 медведя. Сотрудники Бурприроднадзора обследовали территории по всем поступившим обращениям и приняли необходимые меры безопасности.

Ещё в середине октября за неделю жители региона 85 раз сообщали о появлении хищников рядом с жильём. В сентябре ситуация была ещё напряжённее: за одни сутки в ведомство поступало до 48 таких сигналов.

Начальник отдела учёта и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Денис Крылов объяснил снижение активности медведей естественными сезонными изменениями.

«Активность животных падает, они меньше перемещаются и реже выходят к населённым пунктам. Тем не менее сезон остаётся потенциально опасным, пока звери окончательно не залегли в берлоги», — предупредил специалист.

Жителей Бурятии по-прежнему просят воздерживаться от посещения лесов и соблюдать осторожность. При появлении медведя в населённом пункте необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 102.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за участившихся встреч с медведями туристам запретили самостоятельно гулять по Забайкальскому национальному парку. Ограничения ввели 6 октября. Для посещения территории потребовалось сопровождение государственного инспектора, заявку на которое нужно подавать минимум за три дня. Ещё в сентябре администрация парка закрывала отдельные маршруты после появления хищников в местах отдыха людей.