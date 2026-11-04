Евросоюз обратился к Канаде, Великобритании, Японии и Норвегии с просьбой увеличить финансовую помощь Украине. Уже согласованного кредита на €90 млрд оказалось недостаточно для покрытия всех потребностей Киева. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей ЕС.

«ЕС хочет, чтобы партнёры за пределами объединения внесли свой вклад», — говорится в публикации.

По данным издания, Украина нуждается в дополнительных €70 млрд в 2027 году. Брюссель рассчитывает распределить финансовую нагрузку между союзниками, однако переговоры о новых взносах сопровождаются разногласиями.

В частности, между Евросоюзом и Канадой возникла путаница вокруг обещанных Оттавой €500 млн. После совместного саммита премьер-министр Марк Карни представил эту сумму как первоначальный взнос в европейскую кредитную программу.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз намерен привлечь Канаду к кредитной программе для Украины на €90 млрд. В проекте итогового заявления уже содержалась формулировка о возможном присоединении Канады к программе.