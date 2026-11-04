Кредита в €90 млрд не хватило: ЕС обратился к Канаде, Британии, Японии и Норвегии за деньгами для Киева
ЕС запросил у четырёх стран дополнительные деньги для Украины
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Евросоюз обратился к Канаде, Великобритании, Японии и Норвегии с просьбой увеличить финансовую помощь Украине. Уже согласованного кредита на €90 млрд оказалось недостаточно для покрытия всех потребностей Киева. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей ЕС.
«ЕС хочет, чтобы партнёры за пределами объединения внесли свой вклад», — говорится в публикации.
По данным издания, Украина нуждается в дополнительных €70 млрд в 2027 году. Брюссель рассчитывает распределить финансовую нагрузку между союзниками, однако переговоры о новых взносах сопровождаются разногласиями.
В частности, между Евросоюзом и Канадой возникла путаница вокруг обещанных Оттавой €500 млн. После совместного саммита премьер-министр Марк Карни представил эту сумму как первоначальный взнос в европейскую кредитную программу.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз намерен привлечь Канаду к кредитной программе для Украины на €90 млрд. В проекте итогового заявления уже содержалась формулировка о возможном присоединении Канады к программе.
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