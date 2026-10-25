Кремль оставил открытым вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин самостоятельно определит, когда выступить с очередным посланием Федеральному собранию. Пока конкретная дата обращения к депутатам и сенаторам не названа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Когда президент посчитает это целесообразным, мы это сделаем», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о сроках проведения мероприятия.

Таким образом, ясности относительно даты выступления пока нет. В Кремле не стали обозначать даже приблизительные сроки, дав понять, что решение будет зависеть от самого главы государства.

Послание Федеральному собранию традиционно считается одним из важнейших выступлений президента. В ходе обращения российский лидер оценивает положение дел в стране, обозначает приоритеты внутренней и внешней политики, а также ставит задачи перед органами власти на ближайшие годы.

Последний раз Путин выступал с таким посланием 29 февраля 2024 года. То обращение стало 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина на посту президента. В 2025 году послание Федеральному собранию не проводилось, а сроки нового выступления остаются неопределёнными.