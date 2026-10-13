Кремль подтвердил неизменность позиции по встрече Путина с Зеленским

Позиция России по возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским остаётся неизменной. Москва также не пересматривала свою позицию относительно проведения президентских выборов на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Поводом для комментария стали недавние высказывания президента США Дональда Трампа, затронувшего обе темы. Представителя Кремля попросили уточнить, появились ли какие-либо изменения в подходе российской стороны.

«Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», — подчеркнул Песков.

Накануне в Кремле обсуждали предложение Зеленского о 60-дневном прекращении огня ради организации президентских выборов. Москва выступила против такой инициативы, подчеркнув, что заинтересована в долгосрочном урегулировании, а не кратковременной паузе в боевых действиях.

При этом Песков ранее допускал возможность прекращения российских ударов на один день — непосредственно во время голосования. Он пояснял, что Владимир Путин уже высказывался о таком варианте.

Что касается личных переговоров двух политиков, российская сторона ранее предлагала провести их в Москве. В сентябре Песков говорил, что соответствующее приглашение Зеленскому остаётся в силе.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль отверг предложение Зеленского о 60-дневном перемирии ради выборов. Песков объяснил, что российские власти добиваются полноценного и устойчивого мира, а не временного прекращения огня.