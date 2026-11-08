Россия не проводила переговоров с европейскими странами по поводу будущего соглашения о безопасности, хотя Вашингтон уже обсуждал эту тему с представителями Европы. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину в интервью для ИС «Вести».

«Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, европейские страны до сих пор не определились, кто именно должен представлять их интересы в диалоге с Москвой. Единого переговорщика по вопросам будущей системы безопасности пока нет.