Кремль сообщил об отсутствии контактов с ЕС по соглашению о безопасности
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Россия не проводила переговоров с европейскими странами по поводу будущего соглашения о безопасности, хотя Вашингтон уже обсуждал эту тему с представителями Европы. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину в интервью для ИС «Вести».
«Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было», — пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, европейские страны до сих пор не определились, кто именно должен представлять их интересы в диалоге с Москвой. Единого переговорщика по вопросам будущей системы безопасности пока нет.
Ранее Life.ru сообщал, что Кремль исключил участие Европы в ближайших переговорах по Украине в Абу-Даби. По словам Пескова, встреча 10–11 ноября пройдёт в согласованном трёхстороннем формате с участием России, США и Украины. При этом Москва не исключает дальнейшего диалога с европейскими государствами.