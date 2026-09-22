Кремль выступил против идеи Турции об отмене права вето в СБ ООН

Москва считает необходимым сохранить постоянное членство в Совете Безопасности ООН и право вето для пяти государств. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Реджепа Тайипа Эрдогана изменить нынешнюю систему.

Представитель Кремля назвал эти механизмы принципиально значимыми для устройства всей Всемирной организации.

«Институт постоянных членов Совбеза, а также право вето являются очень важным элементом для всей структуры Организации Объединённых Наций», — подчеркнул Песков. По его словам, российская сторона сохраняет приверженность существующему принципу.

Ранее президент Турции Эрдоган предложил отказаться от постоянного членства в Совбезе ООН и упразднить право вето. Турецкий лидер считает, что состав органа должен формироваться Генассамблеей на ограниченный срок и на ротационной основе.