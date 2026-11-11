Жители эстонской деревни Вински у границы с Россией потребовали сохранить запасной выход после строительства противотанковых рвов. Как сообщает ERR, населённый пункт в Сетомаа оказался между пограничным ограждением и оборонительными сооружениями.

В окружённой своими же деревне всего семь хозяйств. Населённый пункт в волости Сетомаа фактически превратился в деревню-крепость без выхода. Жительница Леа Ояметс рассказала, что людей тревожат крутые склоны глубоких рвов, особенно из-за маленьких детей.

«Сначала мы испугались, что рвы настолько глубокие, что непонятно, как из них выбраться, если кто-то туда упадёт или если они наполнятся водой. В деревне есть дети дошкольного возраста», — пожаловалась она.

Сейчас между рвами уже устроили второй путь для выезда. Для отвода лишней воды рядом с деревней копают пруд. По словам организатора работ, руководителя Союза Сетомаа Маргуса Тиммо, ущерба пока не зафиксировано.

Укрепления возводят в рамках Балтийской линии обороны. В Сетомаа на частных участках вырыли почти 23 километра противотанковых рвов.