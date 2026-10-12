«Зубы дракона» сгрызли землю: Латвийские фермеры недовольны укреплением границы с РФ

Фермеры в латвийском приграничье пожаловались на потерю сельхозземель и снижение интереса инвесторов на фоне строительства оборонительной инфраструктуры у России. Об этом сообщает LSM, поговорившее с владельцами хозяйств возле восточной границы.

Фермер Гунтар Барткевич рассказал, что на части его участка разместили бетонные противотанковые заграждения. Таким образом, земли у него стало гораздо меньше, но вряд ли кто-то возместит убытки.

Проблемы, по словам местных аграриев, затрагивают не только площадь хозяйств. Депутат Сейма и координатор фермы Роланд Кейшс рассказал, что потенциальные инвесторы стали осторожнее относиться к проектам вблизи российской границы.

В частности, предприниматели рассматривали размещение крупных солнечных парков на местных землях, однако принятие решений затягивается. Кейшс допускает, что одной из причин стала близость приграничной зоны и связанная с ней напряжённость.

Ранее Life.ru сообщал, что Латвия вместе с Литвой и Эстонией готовится к возможному военному конфликту с Россией, в том числе рассматривая сценарий задержки или отсутствия помощи США. Страны Балтии наращивают вооружения и пересматривают планы обороны восточных рубежей.