«Крепость» и комендантский час: Политолог раскрыл, что ждёт Украину после устранения Зеленского

Если Украина лишится своего «первого лица», это вызовет глубокий шок и перевернёт политическую карту страны. Такой сценарий описал первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук в беседе с «Царьградом».

По конституции полномочия президента временно перейдут к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку. Управление окажется в руках коллегиального органа из руководителей парламента, офиса лидера страны и силового блока.

При этом на ведение боевых действий это почти не повлияет. Фронт не привязан к политическому руководству в ручном режиме, а оперативное планирование — зона ответственности Генштаба. Утрата лидера даст временный эмоциональный провал, но слом на передовой возможен только при одновременных военных переломах или развале системы управления.

Первые несколько суток страну ждёт шок, за которым последует институциональный ответ. Стефанчук примет полномочия Ставки верховного главнокомандующего, сформируется Государственный комитет обороны, введут жёсткую военную цензуру и перекроют альтернативные каналы информации.

В военной сфере отдадут приказ «Крепость»: высшая боевая готовность на всех фронтах, переход на резервные подземные пункты управления, полная автономия командующих направлениями, закрытие городов, круглосуточный комендантский час и массовые проверки СБУ.

Экономика перейдёт в режим банковского локдауна: НБУ заморозит валютные операции и введёт лимиты на снятие наличных. Национализируют предприятия, связанные с армией, введут распределительную систему на топливо и базовые продукты. Сторонники Киева запустят экстренную макрофинансовую помощь, чтобы предотвратить дефолт. Инфляцию будут сдерживать только внешними вливаниями.

Пинчук также считает, что Стефанчук быстро перестанет устраивать всех как компромиссная фигура. Начнётся борьба за лидерство. Среди возможных претендентов — Валерий Залужный, Александр Сырский, Кирилл Буданов* и Михаил Фёдоров. Самым перспективным кандидатом эксперт называет Фёдорова — молодого и энергичного.

А ранее бывший депутат Рады Владимир Олейник спрогнозировал военный переворот на Украине до зимы. По его словам, силовой сценарий является для Запада самым простым вариантом, поскольку с выборами пришлось бы «долго заморачиваться».

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.