«Крест остался нетленным»: Священник Попов рассказал о чуде, о котором молчали 80 лет

Иерей Иоанн Попов пронёс по Москве крест, принадлежавший Семёну Бондаренко — одному из свидетелей явления Христа в Элисте в 1946 году. Об этом священник рассказал в беседе с Life.ru.

Неверно думать, что чудо, произошедшее 80 лет назад в Элисте — Второе Пришествие Христа. Я бы назвал это просто явлением Христа в городе Элисте. Это чудо, которое произошло 80 лет назад, но о нём почему-то никто не говорил. Иерей Иоанн Попов Священник Русской Православной Церкви

Крест Семёна Бондаренко доставлен из Москвы в Элисту. Видео © VK / Элистинская и Калмыцкая епархия

По словам священника, крест Бондаренко был обнаружен нетленным при перезахоронении останков. Позже внук свидетеля заметил, что святыня начала мироточить.

Его тело истлело, гроб истлел, всё превратилось в труху, а крест остался целый. Иерей Иоанн Попов Священник Русской Православной Церкви

Отец Иоанн пронёс этот крест в ходе Общемосковского крестного хода 6 сентября, который прошёл от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Затем он отвёз святыню в Элисту и возложил в Крестовоздвиженском храме, где и произошло явление.

Сам священник также прошёл 17 километров по маршруту, которым Бондаренко ходил на богослужения из села Троицкое в Элисту.

Прошло 80 лет, и несмотря на то, что в советский период Церковь подвергалась нападкам, память об этом событии сохранилась в людях. Иерей Иоанн Попов Священник Русской Православной Церкви

Напомним, сегодня Калмыкии отмечают 80-летие Элистинского чуда — события, которое православная традиция связывает с явлением Христа Спасителя во время литургии в 1946 году. По церковным свидетельствам, Его в священническом облачении увидели священник и прихожане — всего 26 человек. Life.ru разобрался, что произошло тогда в Элисте, почему настоящая дата годовщины приходится на 11 сентября, как появилась посвящённая чуду икона и какие свидетельства сохранились спустя восемь десятилетий.