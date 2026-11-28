Власти Таиланда призвали жителей отказаться от употребления десяти видов речных моллюсков, ракообразных и рыб из-за обнаружения в них опасных концентраций токсичных веществ. В отдельных образцах содержание мышьяка и свинца многократно превысило допустимые нормы, сообщает AFP со ссылкой на представителя Департамента рыболовства страны.

Исследования продолжались почти два года. Специалисты собрали более 500 образцов водных организмов из пяти рек — Меконга, Салуина, Сая, Кока и Руака. В 18 пробах концентрации ртути, свинца, кадмия или мышьяка оказались выше безопасных значений.

В отдельных образцах содержание мышьяка превышало норму почти в четыре раза, а свинца — почти в шесть. Под предупреждение властей попали пресноводные креветки, речные улитки, несколько видов мидий и рыбы, которые ими питаются. При этом в продукции аквакультурных хозяйств опасного загрязнения специалисты не обнаружили.

Экологи связывают происходящее с неконтролируемой добычей полезных ископаемых в соседней Мьянме. В ноябре в районе Мэсай пришлось приостановить подачу водопроводной воды в 14 деревень. Концентрация мышьяка на местной водопроводной станции превысила безопасный показатель в 30 раз.

Местные жители уже столкнулись с сокращением уловов и падением спроса на рыбу. Чтобы привлечь внимание политиков к экологическому кризису, активисты приготовили традиционные блюда из речных обитателей, пойманных в загрязнённых районах, и пригласили представителей власти на обед.