Креветки с мышьяком: В Таиланде предупредили об опасности речных деликатесов
В Таиланде обнаружили опасные концентрации тяжёлых металлов в речной рыбе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Власти Таиланда призвали жителей отказаться от употребления десяти видов речных моллюсков, ракообразных и рыб из-за обнаружения в них опасных концентраций токсичных веществ. В отдельных образцах содержание мышьяка и свинца многократно превысило допустимые нормы, сообщает AFP со ссылкой на представителя Департамента рыболовства страны.
Исследования продолжались почти два года. Специалисты собрали более 500 образцов водных организмов из пяти рек — Меконга, Салуина, Сая, Кока и Руака. В 18 пробах концентрации ртути, свинца, кадмия или мышьяка оказались выше безопасных значений.
В отдельных образцах содержание мышьяка превышало норму почти в четыре раза, а свинца — почти в шесть. Под предупреждение властей попали пресноводные креветки, речные улитки, несколько видов мидий и рыбы, которые ими питаются. При этом в продукции аквакультурных хозяйств опасного загрязнения специалисты не обнаружили.
Экологи связывают происходящее с неконтролируемой добычей полезных ископаемых в соседней Мьянме. В ноябре в районе Мэсай пришлось приостановить подачу водопроводной воды в 14 деревень. Концентрация мышьяка на местной водопроводной станции превысила безопасный показатель в 30 раз.
Местные жители уже столкнулись с сокращением уловов и падением спроса на рыбу. Чтобы привлечь внимание политиков к экологическому кризису, активисты приготовили традиционные блюда из речных обитателей, пойманных в загрязнённых районах, и пригласили представителей власти на обед.
Ранее в тайской части Меконга рыбаки начали вылавливать «рыб-зомби» с язвами и волдырями. Экологи подозревают, что токсичные вещества ослабляют иммунитет речных обитателей и делают их восприимчивее к заболеваниям. Опасения специалистов вызывает также возможное загрязнение сельскохозяйственной продукции, поскольку воду Меконга активно используют для орошения полей.