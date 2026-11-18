На Бали вода возле пляжа Бебаю неожиданно окрасилась в насыщенный розовый цвет и начала источать резкий запах аммиака и серы. Необычное явление привлекло внимание местных жителей и экологов, которые теперь выясняют его происхождение. Об этом сообщает Bali Post.

На Бали вода у пляжа Бебаю стала розовой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ infoamlapura_

Странную картину заметили в деревне Лабасари округа Карангасем. Розовой стала стоячая вода в старом речном русле недалеко от побережья, куда во время приливов попадает морская вода. Первые изменения местные жители обнаружили ещё 12 ноября, после чего фотографии необычного водоёма разошлись по соцсетям.

Прибывшие специалисты экологической службы подтвердили, что вода приобрела яркий оттенок и неприятно пахнет. По предварительной версии, причиной могло стать массовое размножение микроводорослей на фоне разложения органических веществ и застоя воды.

Рядом с необычным водоёмом расположены креветочные хозяйства. Экологи не исключают, что содержащие питательные вещества стоки могли повлиять на размножение микроорганизмов.

Для выяснения причин специалисты взяли пробы в трёх точках: непосредственно на окрашенном участке и в двух местах выше по течению. До получения лабораторных результатов местным жителям рекомендовали не использовать эту воду для бытовых нужд и полива растений.

Любопытно, что подобное явление уже наблюдали здесь раньше. По словам главы деревни Лабасари И Геде Герии, за последние десятилетия вода в этом месте как минимум трижды становилась розовой. Причём такие случаи происходили ещё до появления креветочных хозяйств.

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