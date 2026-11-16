В тайской части реки Меконг рыбаки начали вылавливать необычных сомов с волдырями, язвами и изменившими цвет плавниками. Из-за пугающего внешнего вида местные жители прозвали их «рыбами-зомби». Экологи опасаются, что причиной заболеваний могло стать загрязнение воды мышьяком и другими тяжёлыми металлами, сообщает South China Morning Post.

Фотографии поражённых рыб опубликовала тайская экологическая активистка Аомбун Тхипсуна. По её словам, первые подобные случаи местные рыбаки начали замечать ещё после пандемии коронавируса, однако в последние годы ситуация стала вызывать всё больше опасений.

Активистка рассказала, что вместе с рыбаками собрала почти 60 сомов для лабораторного исследования в Университете Наресуан. У шести особей обнаружили выраженные волдыри и язвы, ещё у 30–40 заметили начальные признаки поражения — покраснение плавников и хвостов, а также небольшие вздутия.

Одной из возможных причин происходящего экологи считают промышленные отходы, попадающие в реку после добычи полезных ископаемых выше по течению. Тхипсуна предполагает, что тяжёлые металлы могут ослаблять иммунитет рыб, делая их восприимчивее к заболеваниям. По словам активистки, концентрация тяжёлых металлов в Меконге начала расти в 2023 году. Особенно заметное ухудшение качества воды наблюдалось в 2024–2026 годах. В августе в отдельных районах тайских провинций Лей и Нонгкхай содержание мышьяка превышало установленный норматив в три-четыре раза.

Опасения вызывает не только состояние рыбы, но и возможное загрязнение сельскохозяйственной продукции. В семи северо-восточных провинциях Таиланда почти 2500 насосных станций используют воду Меконга для орошения полей. Поэтому экологические проблемы реки потенциально способны затронуть местных жителей и продовольственные поставки.

Специалисты продолжают проверять образцы воды, почвы и рыбы. Тайское управление рыболовства уже сообщало о превышении допустимых концентраций тяжёлых металлов в отдельных пробах водных организмов из Меконга и реки Кок. При этом результаты относятся только к исследованным образцам и не означают, что вся рыба в этих реках опасна для употребления.