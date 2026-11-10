Тошнота и температура после съеденной рыбы могут появиться не в тот же день, а спустя недели. Именно поэтому описторхоз легко пропустить: человек не связывает недомогание с давним ужином. Об этом рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Заражение происходит через речную рыбу с личинками паразита, если она не прошла достаточную обработку. Риск есть при сырой, плохо провяленной, слабосолёной или недостаточно термически обработанной рыбе.

Сначала могут появиться повышение температуры, озноб, слабость, головная боль, тошнота, боли в животе и расстройство стула. Иногда добавляются сыпь, зуд, отёки лица, боли в мышцах и суставах. Но между употреблением заражённой рыбы и первыми признаками проходит время, а то и недели.

Без лечения паразиты могут годами жить в организме и поддерживать воспаление желчных протоков. Это грозит хроническим холангитом, холециститом, нарушением оттока желчи и поражением поджелудочной железы. В тяжёлых случаях возможны фиброзные изменения печени.

«Человек может долго не связывать эти симптомы с рыбой, которую ел неделю или месяц назад, и это самая главная опасность», — отметил Тарасов.

Подтвердить хронический описторхоз можно, обнаружив яйца паразита в кале. В отдельных случаях врач назначает исследование содержимого двенадцатиперстной кишки. Анализ крови на антитела на ранней стадии тоже может показать заражение, но положительный результат не всегда подтверждает хроническую инфекцию. УЗИ помогает оценить состояние органов.

Описторхоз не передаётся от человека к человеку — заразиться через объятия, общую посуду или бытовой контакт нельзя. Источник инфекции — только заражённая рыба без достаточной обработки.

Чтобы снизить риск, речную рыбу нужно тщательно готовить. Вяление, слабое соление и холодное копчение не гарантируют уничтожения паразитов. Надёжнее всего полноценная термическая обработка.