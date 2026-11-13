В Саратовской области продолжают выявлять новых пострадавших после употребления вяленой рыбы, заражённой паразитами. Окончательное число заболевших описторхозом пока установить невозможно: инфекция может проявиться только через несколько недель после попадания личинок в организм. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Пострадавшие от употребления зараженной личинками (метацеркариями) описторхоза рыбной продукции продолжают выявляться, об их окончательном числе говорить преждевременно, так как у опистохоза длительный инкубационный период. Еще некоторое время требуется для лабораторного подтверждения диагноза у конкретного заболевшего», — пояснили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что между употреблением заражённой рыбы и появлением выраженных симптомов обычно проходит две-три недели. Поэтому люди, которые приобрели опасную продукцию ранее, могут обращаться за медицинской помощью только сейчас.

Кроме того, для подтверждения каждого случая описторхоза необходимы лабораторные исследования. Это означает, что сведения о новых пациентах могут поступать с задержкой даже после появления первых признаков заболевания.

Вспышку описторхоза выявили в начале ноября в городе Пугачёве. Заболевшие употребляли вяленую рыбу, приобретённую в торговой сети «Пивзавод». Лабораторная проверка установила наличие возбудителей заболевания в вяленом язе.

К 5 ноября число зарегистрированных пострадавших достигло 19 человек. После обнаружения паразитов специалисты Роспотребнадзора изъяли из продажи 35 килограммов опасной продукции. Реализацию остального рыбного ассортимента торговой сети также временно приостановили. По факту произошедшего начались проверки Следственного комитета и прокуратуры.

Позднее стало известно, что случаи заражения выявили не только в Пугачёвском, но и в Татищевском и Энгельсском районах. По данным регионального Минздрава на 12 ноября, семеро пациентов, проходивших стационарное лечение в Саратовской областной инфекционной больнице, уже выписаны. Остальные пострадавшие находятся под медицинским наблюдением.

Описторхоз — паразитарное заболевание, вызываемое плоскими червями-сосальщиками. Заражение происходит при употреблении рыбы, содержащей жизнеспособные личинки паразитов. Заболевание способно поражать печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.

Опасность представляют сырая, недостаточно проваренная или прожаренная, слабосолёная и неправильно приготовленная вяленая рыба. При этом описторхоз не передаётся непосредственно от человека к человеку. Основной способ защиты — соблюдение правил обработки и приготовления рыбной продукции.

Ранее Life.ru сообщал, что 6 ноября в Саратовской области из продажи изъяли 35 килограммов вяленой рыбы после выявления в ней личинок паразитов. Тогда было известно о 19 заболевших описторхозом, семеро из которых находились в больнице. Все пострадавшие приобретали рыбную продукцию в сети магазинов «Пивзавод». Лабораторные исследования подтвердили наличие возбудителей заболевания в вяленом язе. Помимо изъятия опасной партии, специалисты временно приостановили реализацию других видов рыбы в торговой сети.