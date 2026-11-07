Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после выявления 19 случаев описторхоза в городе Пугачёве Саратовской области. Специалисты обнаружили возбудителей заболевания в вяленой рыбе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзором проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и организован комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией в городе Пугачёве Саратовской области групповой заболеваемости описторхозом», — говорится в сообщении.

Лабораторные исследования подтвердили наличие паразитов в рыбе вида язь. Ранее Следственный комитет и прокуратура приступили к проверкам после сообщений о массовом заражении жителей, которые употребляли вяленую рыбу. К 5 ноября число заболевших достигло 19 человек.

Описторхоз вызывают паразитические черви, которые попадают в организм при употреблении заражённой рыбы семейства карповых. Заболевание может поражать печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. При отсутствии своевременного лечения инфекция способна приобрести хроническую форму.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают устанавливать обстоятельства распространения заболевания и проводят мероприятия для предотвращения новых случаев заражения.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области из торговых точек изъяли 35 килограммов вяленой рыбы после обнаружения в ней возбудителей описторхоза. Проверка установила, что все 19 заболевших приобретали продукцию в магазинах сети «Пивзавод» в Пугачёве. Семеро пострадавших оставались в больнице, врачи оценивали их состояние как удовлетворительное. Лабораторные исследования выявили паразитов в вяленом язе, после чего специалисты распорядились убрать опасную партию из продажи. Кроме того, в торговой сети временно остановили реализацию остальных видов рыбной продукции до завершения необходимых проверок.