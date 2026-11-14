Онкологические пациенты, у которых пока нет детей, смогут бесплатно заморозить репродуктивный биоматериал перед началом химиотерапии или облучения. Такую возможность предусмотрели в проекте программы государственных гарантий медицинской помощи на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Расходы на процедуру и двухлетнее хранение материала предлагается покрывать за счёт обязательного медицинского страхования (ОМС).

Соответствующее положение содержится в документе, подготовленном Минздравом России. Программа предусматривает оказание специализированной медицинской помощи, включая лечение онкологических заболеваний и применение вспомогательных репродуктивных технологий. В перечень услуг также включены криоконсервация и хранение биоматериалов в течение двух лет для пациентов, ещё не имеющих детей.

Главная цель нововведения — сохранить возможность стать родителями после лечения рака. Дело в том, что химиотерапия и лучевая терапия могут повредить репродуктивные клетки и привести к временному или необратимому бесплодию. Заморозка биоматериала до начала лечения позволяет сохранить шанс на рождение ребёнка в будущем.

Особое значение имеет условие об отсутствии детей. Именно для таких пациентов проект предусматривает оплату криоконсервации и хранения за счёт базовой программы ОМС. При этом воспользоваться услугой предполагается до начала химио- или лучевой терапии, способной повлиять на репродуктивную функцию.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что важно учитывать при заморозке яйцеклеток и почему процедура не гарантирует наступления беременности. Криоконсервация особенно актуальна для пациенток, которым предстоит лечение, способное повредить яичники. При этом возраст женщины на момент получения клеток и их качество существенно влияют на дальнейшие шансы на зачатие.