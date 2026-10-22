В Подмосковье заявили о росте пятилетней выживаемости онкобольных до 87,8%

В Московской области доля пациентов с онкологическими заболеваниями, переживших пять лет после постановки диагноза, выросла до 87,8% в 2026 году против 67,2% годом ранее. Такие данные РИА «Новости» привёл заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По словам чиновника, в области применяют высокотехнологичные хирургические методы, лекарственное лечение и лучевую терапию. Ещё одно направление работы — выявление опухолей до появления выраженных симптомов. Для этого жителям доступны семь видов онкоскрининга, охватывающих рак молочной железы, простаты, кожи, лёгкого, шейки матки, кишечника и полости рта.

Для женщин предусмотрены разные варианты обследования в зависимости от возраста и семейного анамнеза. После 40 лет можно самостоятельно записаться на маммографию. Женщинам младше этого возраста при наличии близких родственниц с раком груди доступно ежегодное УЗИ молочных желёз в рамках репродуктивной диспансеризации.

Ранее Минздрав России зарегистрировал новый препарат «Нимоланцим». Лекарство предназначено для лечения злокачественных опухолей у взрослых. Его международное непатентованное название — нимотузумаб. Регистрация препарата расширяет возможности таргетной терапии в российской онкологии. «Нимоланцим» можно использовать при опухолях пищевода, головы и шеи, а также при некоторых видах рака головного мозга.