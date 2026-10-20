«Стресс вызывает рак» — миф или правда? В РАН объяснили, что известно науке

Прямая связь между стрессом и возникновением рака пока не доказана. Поэтому считать эмоциональные переживания самостоятельной причиной онкологических заболеваний было бы неправильно. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, руководитель Медицинского радиологического научного центра имени А. Ф. Цыба Сергей Иванов на XXI Национальном конгрессе терапевтов.

Вопрос о возможном влиянии стресса на развитие опухолей продолжает изучаться. Исследователи рассматривают сразу несколько механизмов — от изменений в работе нервной и эндокринной систем до иммунных реакций и поведения человека. Однако существующих данных недостаточно для однозначных выводов.

«Формула «стресс вызывает рак» не соответствует уровню доказательств», — говорится в материалах выступления, подготовленных Ивановым совместно с главным онкологом Минздрава России Андреем Каприным.

При этом специалисты выделяют факторы, вклад которых в развитие злокачественных новообразований значительно существеннее. В первую очередь речь идёт о курении, употреблении алкоголя и инфекциях.

В перечень других факторов риска вошли избыточный вес, малоподвижный образ жизни и некоторые особенности рациона. Значение также имеют загрязнённый воздух, ультрафиолетовое излучение и воздействие канцерогенных веществ на рабочем месте.

Ранее Life.ru рассказывал, какие продукты могут повышать риск развития рака. Онколог Эльхан Ибрагимов объяснил, что онкологические риски формируются под влиянием нескольких факторов. Среди них он выделил употребление алкоголя, переработанного мяса, особенности питания и образ жизни.