Минздрав зарегистрировал «Нимоланцим» для лечения нескольких видов рака

Минздрав России зарегистрировал новый препарат «Нимоланцим» для лечения ряда злокачественных опухолей. Лекарство предназначено для взрослых пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Международное непатентованное наименование препарата — нимотузумаб. Его регистрация расширяет возможности применения таргетной терапии в российской онкологии.

«Нимоланцим» может применяться при опухолях пищевода, головы и шеи, а также при отдельных видах злокачественных опухолей головного мозга.

Таргетная терапия отличается тем, что направлена на определённые молекулярные мишени опухолевых клеток. Конкретную схему лечения и возможность применения препарата определяет врач с учётом диагноза и показаний.

Ранее Life.ru рассказывал, что российскую персонализированную мРНК-вакцину «Онкорна» планируют включить в программу ОМС с 2027 года. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, прошедших не менее двух линий противоопухолевой терапии. Разработка создаётся индивидуально с учётом особенностей опухоли конкретного пациента. Кроме того, в 2026 году в России запустили производство десяти жизненно необходимых препаратов, значительная часть которых предназначена для лечения онкологических заболеваний.