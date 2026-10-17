Криптобиржа Bitget прекратит обслуживание России, Белоруссии и Казахстана

Криптовалютная биржа Bitget ограничивает обслуживание пользователей из России, Белоруссии и Казахстана. Соответствующие изменения появились в пользовательском соглашении платформы, обновлённом 16 октября.

С 10:00 по московскому времени 18 октября клиентам из этих стран станет недоступно открытие новых сделок, размещение ордеров и оформление подписок на продукты биржи. Пользователям предложили самостоятельно закрыть действующие позиции и вывести криптовалюту до 10:00 21 октября.

После истечения срока Bitget начнёт принудительно закрывать оставшиеся позиции и ограничивать доступ к аккаунтам. Уведомления с подробными инструкциями биржа направляет затронутым клиентам по электронной почте, через приложение и push-сообщения. В компании пояснили, что ограничения связаны с необходимостью соблюдать регуляторные требования.

Россия, Белоруссия и Казахстан включены в перечень запрещённых юрисдикций в обновлённых условиях обслуживания. В документе также предусмотрено право биржи ограничивать операции и блокировать доступ к услугам для пользователей из таких стран.