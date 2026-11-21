Биткоин 21 ноября пережил резкое падение, опустившись до $55,1 тысячи — минимального уровня более чем за два года. За несколько часов крупнейшая криптовалюта потеряла тысячи долларов, однако затем частично отыграла снижение. Об этом свидетельствуют данные Binance и Bitcoin.org.

В начале суток цифровая монета торговалась значительно дороже. Около 00:45 мск её стоимость достигала $59,2 тысячи, после чего котировки развернулись вниз.

Особенно стремительная распродажа произошла между 06:25 и 07:10 мск. Всего за 45 минут цена упала с $58,3 тысячи до $55,7 тысячи. В течение дня на Binance фиксировали минимум $55 130.

К 09:10 мск биткоин стоил $55 637, но вскоре ситуация изменилась. Уже в 10:20 мск курс поднялся до $58 207, продемонстрировав резкий отскок после обвала.

По данным Bloomberg, криптовалюта вернулась к уровням осени 2024 года, практически растеряв рост, последовавший за победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. На фоне распродаж за сутки были принудительно закрыты позиции криптотрейдеров примерно на $2 млрд. Основные потери понесли инвесторы, рассчитывавшие на дальнейшее подорожание цифровых активов.

Аналитики связывают нестабильность с опасениями относительно политики Федеральной резервной системы США и перспектив технологического сектора. Дополнительное давление создали сделки с кредитным плечом: их массовая ликвидация ускорила падение. При этом в Sygnum Bank считают реакцию инвесторов чрезмерно пессимистичной и допускают, что рынок слишком остро воспринимает существующие риски.