Криптовалютный след за €79 млн: В загадочной смерти родственника князя Монако появились новые детали
DM: Смерть родственника князя Монако может быть связана с криптоскандалом
Антуан де Масси. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Antoine De Massy
Погибший в Монако 29-летний родственник князя Альбера II Антуан де Масси мог быть связан с криптовалютной биржей Zondacrypto, оказавшейся в центре крупного финансового скандала. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на расследование немецкой газеты Bild и источника, знакомого с окружением княжеской семьи.
По данным журналистов, де Масси был заметной фигурой в технологической среде княжества. В 2021 году он основал компанию Instant Tech, занимавшуюся сервисами бронирования и платежей, а также стал одним из создателей Криптографической ассоциации Монте-Карло.
Источник Bild утверждает, что молодой предприниматель мог иметь отношение к криптобирже Zondacrypto. Согласно публикации, после краха платформы в 2026 году тысячи клиентов потеряли доступ к своим средствам. Ущерб оценивается как минимум в 79,5 миллиона евро, а польские власти расследуют предполагаемые мошенничество и отмывание денег.
При этом журналисты подчёркивают, что связь де Масси с Zondacrypto пока не подтверждена. Доказательств того, что криптовалютный скандал мог иметь отношение к его гибели, также нет.
Собеседник Bild отметил, что князь Альбер II доверял молодому родственнику и поддерживал его деятельность в технологической сфере. При этом де Масси предпочитал не привлекать к себе лишнего внимания и редко появлялся на светских мероприятиях Монте-Карло.
Антуан также увлекался теннисом. В юности он тренировался в знаменитой академии Ника Боллетьери во Флориде и мечтал о профессиональной спортивной карьере. Одним из последних его публичных появлений стала торжественная церковная служба по случаю Национального дня Монако в ноябре 2025 года.
Напомним, родственники Антуана де Масси забили тревогу после того, как он не появился на семейном обеде. Один из близких обратился в полицию, и спустя несколько часов молодого человека обнаружили мёртвым в сквере неподалёку от бульвара Ларвотто. Погибший был сыном барона Кристиана де Масси, а его бабушка, принцесса Антуанетта, приходилась старшей сестрой князю Ренье III. После трагедии генеральный прокурор Монако Стефан Тибо объявил о начале расследования.