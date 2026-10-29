Криптовалютный след за €79 млн: В загадочной смерти родственника князя Монако появились новые детали

Погибший в Монако 29-летний родственник князя Альбера II Антуан де Масси мог быть связан с криптовалютной биржей Zondacrypto, оказавшейся в центре крупного финансового скандала. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на расследование немецкой газеты Bild и источника, знакомого с окружением княжеской семьи.

По данным журналистов, де Масси был заметной фигурой в технологической среде княжества. В 2021 году он основал компанию Instant Tech, занимавшуюся сервисами бронирования и платежей, а также стал одним из создателей Криптографической ассоциации Монте-Карло.

Источник Bild утверждает, что молодой предприниматель мог иметь отношение к криптобирже Zondacrypto. Согласно публикации, после краха платформы в 2026 году тысячи клиентов потеряли доступ к своим средствам. Ущерб оценивается как минимум в 79,5 миллиона евро, а польские власти расследуют предполагаемые мошенничество и отмывание денег.

При этом журналисты подчёркивают, что связь де Масси с Zondacrypto пока не подтверждена. Доказательств того, что криптовалютный скандал мог иметь отношение к его гибели, также нет.

Собеседник Bild отметил, что князь Альбер II доверял молодому родственнику и поддерживал его деятельность в технологической сфере. При этом де Масси предпочитал не привлекать к себе лишнего внимания и редко появлялся на светских мероприятиях Монте-Карло.

Антуан также увлекался теннисом. В юности он тренировался в знаменитой академии Ника Боллетьери во Флориде и мечтал о профессиональной спортивной карьере. Одним из последних его публичных появлений стала торжественная церковная служба по случаю Национального дня Монако в ноябре 2025 года.