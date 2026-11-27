«Кристал Пэлас» на своём поле обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:1 в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы. Лондонцы пропустили первыми, но после удаления защитника испанской команды забили два мяча за 16 минут.

Первый тайм на «Селхерст Парк» завершился без голов. После перерыва «Реал Сосьедад» сумел воспользоваться одним из своих моментов: на 66-й минуте Мамаду Сарр открыл счёт после передачи Джоба Очиенга. Развязка наступила через пять минут. Хон Мартин получил вторую жёлтую карточку за нарушение на Жан-Филиппе Матете в собственной штрафной. Нападающий «Кристал Пэлас» сам исполнил пенальти и на 73-й минуте сравнял счёт.

Численное преимущество позволило хозяевам продолжить давление. На 82-й минуте Дуайт Макнил, появившийся на поле со скамейки запасных, забил победный мяч. Результативную передачу ему отдал Йорген Странн Ларсен, обработавший мяч пяткой в воздухе.

Несмотря на поражение, «Реал Сосьедад» превзошёл соперника по основным показателям атакующей статистики. Испанцы нанесли 19 ударов против 11 у лондонцев, чаще попадали в створ (7:6), больше владели мячом (55%:45%) и подали семь угловых против двух у хозяев. «Кристал Пэлас» набрал три очка благодаря двум голам во втором тайме.