Российский полузащитник Арсен Захарян включён в стартовый состав «Реала Сосьедад» на гостевой матч с английским «Кристал Пэлас» в пятом туре общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027.

Главный тренер испанцев Пеллегрино Матараццо выбрал схему 4–4–2. Захарян сыграет в атаке вместе с капитаном команды Микелем Оярсабалем. На флангах расположатся Гонсалу Гедеш и Джоб Очьенг, а в центре поля выйдут Беньят Турриентес и Хон Горрочатеги.

Встреча пройдёт 26 ноября на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Главным арбитром назначен норвежец Рохит Сагги. Начало — в 23:00 мск. Перед игрой у обеих команд по пять очков после четырёх туров общего этапа.

Ранее португальский «Спортинг» и английский «Манчестер Юнайтед» поделили очки в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Лиссабоне завершилась со счётом 2:2. Манкунианцы вели после перерыва, но не сумели удержать преимущество, а в концовке остались в меньшинстве. У хозяев дубль оформил Луис Суарес. На 30-й минуте нападающий не реализовал пенальти — вратарь гостей Сенне Ламменс отразил его удар. Однако вскоре судья назначил ещё один одиннадцатиметровый после нарушения голкипера на Макси Араухо. На 33-й минуте Суарес на этот раз пробил точно.