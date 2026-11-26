Португальский «Спортинг» и английский «Манчестер Юнайтед» поделили очки в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Лиссабоне завершилась со счётом 2:2. Манкунианцы вели после перерыва, но не сумели удержать преимущество, а в концовке остались в меньшинстве.

У хозяев дубль оформил Луис Суарес. На 30-й минуте нападающий не реализовал пенальти — вратарь гостей Сенне Ламменс отразил его удар. Однако вскоре судья назначил ещё один одиннадцатиметровый после нарушения голкипера на Макси Араухо. На 33-й минуте Суарес на этот раз пробил точно.

После перерыва капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дважды поразил ворота бывшей команды. Сначала он реализовал пенальти на 48-й минуте, а уже на 50-й вывел англичан вперёд неожиданным дальним ударом. На 80-й минуте Суарес восстановил равновесие, эффектно отправив мяч в сетку после ошибки голкипера Ламменса.

На 83-й минуте «МЮ» забил ещё раз после углового, однако автогол вратаря «Спортинга» Кайке Перейры отменили после просмотра VAR из-за нарушения правил на голкипере. На 90+3-й минуте полузащитник манкунианцев Юри Тилеманс получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Для Маурисио Почеттино это был второй матч во главе «Манчестер Юнайтед». Аргентинский специалист сменил Майкла Каррика и начал работу с крупного поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:4.

После пяти туров у «Манчестер Юнайтед» семь очков и 19-е место в общей таблице. «Спортинг» набрал десять баллов и располагается на девятой строчке. В следующем туре 8 декабря англичане примут немецкий «Лейпциг», а португальцы сыграют на выезде с итальянской «Ромой».

Ранее Life.ru писал, что «Лилль» одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счётом 2:1 в матче общего этапа Лиги чемпионов. Французский клуб пропустил первым, но после перерыва забил два мяча за три минуты и сохранил преимущество до финального свистка.