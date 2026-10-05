Критиковавшая Валиеву Луна Хендрикс неожиданно выложила совместное фото с россиянкой

Камила Валиева и чемпионка Европы 2024 года Луна Хендрикс сделали совместное фото во время ледового шоу в Мексике. Снимок первой опубликовала бельгийская фигуристка, а россиянка затем репостнула его у себя.

Обе спортсменки стали участницами шоу Донована Каррильо Passio Tour, которое прошло в Мехико 3 и 4 октября. Валиева представила короткую программу нового сезона и показательный номер «Фрида».

Совместный кадр привлёк внимание поклонников фигурного катания из-за прежних высказываний Хендрикс о россиянке. В 2024 году бельгийка говорила, что могла бы завоевать больше наград, если бы фигурное катание было «абсолютно чистым», и в качестве примера упоминала допинговое дело Валиевой.

«Мне всегда было интересно, как 14-летние могут обладать такой прыгучестью, но я всегда придерживалась презумпции невиновности. Когда я услышала о положительном тесте, то сначала не поверила», — говорила тогда Хендрикс.

При этом сама бельгийка подчёркивала, что не считает всех российских фигуристок нарушителями антидопинговых правил и признавала, что среди них есть спортсменки сильнее неё.

Ранее Life.ru сообщал, что Камила Валиева выступит в Мексике на шоу Донована Каррильо. В составе участников тогда также была заявлена Луна Хендрикс. Позднее к шоу присоединился Марк Кондратюк, а представления прошли в Мехико 3 и 4 октября.