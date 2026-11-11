Кривой Рог, Маяки и Усатово: Минобороны назвало цели ночных ударов беспилотников
ВС РФ нанесли удары по подстанциям в Кривом Роге, Маяках и Усатове
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Российские войска в ночь на 11 ноября поразили три электроподстанции в Днепропетровской и Одесской областях. По данным Минобороны РФ, эти объекты обеспечивали работу предприятий украинской военной промышленности.
Под удары беспилотников попали объекты в Кривом Роге, Маяках и Усатове. В первом случае речь идёт о подстанции напряжением 330 кВ, в двух других — о подстанциях 110 и 330 кВ.
«В течение ночи в результате ударов поражены: в населённом пункте Кривой Рог Днепропетровской области электроподстанция 330 кВ, в населённых пунктах Маяки и Усатово Одесской области две электроподстанции 110 кВ и 330 кВ», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне днём российские военные поразили логистический центр «Эпицентр» в Кропивницком, где, по данным Минобороны, хранили и распределяли военные грузы. В том же сообщении ведомство отчиталось об ударах по двум подстанциям в Черниговской области и сухогрузу с вооружением и военным имуществом для ВСУ в семи километрах к юго-западу от Одессы.