Российские войска в ночь на 11 ноября поразили три электроподстанции в Днепропетровской и Одесской областях. По данным Минобороны РФ, эти объекты обеспечивали работу предприятий украинской военной промышленности.

Под удары беспилотников попали объекты в Кривом Роге, Маяках и Усатове. В первом случае речь идёт о подстанции напряжением 330 кВ, в двух других — о подстанциях 110 и 330 кВ.

«В течение ночи в результате ударов поражены: в населённом пункте Кривой Рог Днепропетровской области электроподстанция 330 кВ, в населённых пунктах Маяки и Усатово Одесской области две электроподстанции 110 кВ и 330 кВ», — говорится в сообщении ведомства.