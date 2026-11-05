Спутниковый передатчик знаменитой ладожской нерпы Крошика стал работать с перебоями. Сигналы от животного теперь поступают преимущественно во время его отдыха на камнях, тогда как передачи из воды практически прекратились, сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

Неполадки начались примерно 16 октября. С тех пор устройство передаёт данные в основном после того, как Крошик выбирается из Ладожского озера на сушу. Специалисты предполагают, что проблема может быть связана с неисправностью механизма, отвечающего за активацию спутниковой передачи.

Из-за сбоев сотрудники фонда больше не могут подсчитывать расстояния, которые нерпа преодолевает за сутки. При этом редких сигналов пока достаточно, чтобы убедиться: Крошик жив и продолжает активно путешествовать по Ладоге.

«Передатчик с каждым выходом работает всё хуже, но это уже техническая проблема», — пояснили специалисты.

Ситуацию осложняет предстоящее прекращение обслуживания российских пользователей французской спутниковой системой Argos. Оператор планировал отключить их ещё с 1 ноября, однако в фонде уточнили, что пока доступ к данным сохраняется.

Крошик отправился в самостоятельное плавание в начале сентября после почти 10 лет жизни под опекой специалистов. Ранее он дважды возвращался к людям после попыток выпуска в дикую природу. На этот раз нерпа сумела освоиться в естественной среде, научилась самостоятельно добывать пищу и начала активно исследовать Ладожское озеро.

Ранее Life.ru рассказывал, что Крошик может исчезнуть с радаров из-за прекращения работы Argos в России. В фонде объяснили, что заменить спутниковую систему крайне сложно: она располагает специализированной орбитальной группировкой для отслеживания диких животных. При этом потеря связи с передатчиком сама по себе не означает, что с Крошиком что-то случилось.