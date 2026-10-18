Нерпа Крошик может пропасть с радаров из-за решения Франции

Знаменитая петербургская нерпа Крошик, недавно отправившаяся в самостоятельное плавание по Ладожскому озеру, может исчезнуть с радаров. С 1 ноября французский оператор спутниковой системы «Аргос» прекратит обслуживать российских клиентов, из-за чего специалисты потеряют возможность следить за перемещениями животного. Об этом сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

На Крошике установлен спутниковый передатчик, который позволяет волонтёрам отслеживать его маршрут. Однако после прекращения обслуживания данные о местоположении нерпы перестанут поступать специалистам.

В фонде пояснили, что заменить систему будет непросто. По словам сотрудников, «Аргос» занимает монопольное положение в сфере спутникового отслеживания диких животных и располагает специальной орбитальной группировкой для работы с подобными передатчиками.

В последний раз маршрут путешествий Крошика публиковали несколько дней назад. Теперь специалисты рискуют потерять с ней связь, хотя само отключение передатчика не означает, что животное пропало или находится в опасности.