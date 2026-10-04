Нерпа Шлиссик вернулась из экспедиции на Ладогу из-за стресса на фоне штормов

Знаменитую нерпу Шлиссика доставили на реабилитационную базу в Репино после завершения ладожской экспедиции Фонда друзей балтийской нерпы. Специалисты по-прежнему считают возможным выпустить животное в природу, но сначала намерены поработать над особенностями поведения.

Завершить поездку решили на фоне осенних штормов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Сотрудникам приходилось постоянно укреплять плавучую платформу, а прогулки подопечного значительно сократили. Качка вызывала сильный стресс и у животного, и у команды.

В Фонде пояснили, что задачи этого этапа выполнены и продолжать пребывание на воде нет смысла. Наблюдениями за нерпой и дальнейшими планами специалисты обещают поделиться позже.

Ранее воспитанник центра Крошик самостоятельно ушёл в открытую Ладогу после десяти лет под опекой. Его перемещения отслеживают с помощью спутникового передатчика.