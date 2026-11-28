В таиландской Паттайе обнаружили тело 27-летней россиянки Ренаты Сираевой после ночной ссоры с гражданином Индии. Мужчина сам сообщил сотрудникам гостиницы о смерти женщины, а прибывшие полицейские обнаружили в номере следы борьбы. Об этом рассказали в полиции провинции Чонбури.

Место смерти россиянки. Фото © пресс-служба полиции провинции Чонбури

Трагедия произошла 27 ноября. По информации правоохранителей, около четырёх часов утра между постояльцами вспыхнул конфликт. Спустя несколько часов мужчина спустился к персоналу и рассказал, что его спутница умерла.

Сообщение о происшествии поступило в полицию примерно в 11:30 по местному времени. Прибывшие сотрудники обнаружили тело россиянки и следы, указывающие на возможную физическую борьбу.

По данным издания Asean Now, в помещении также нашли разбитое стекло и пятна крови. У 41-летнего гражданина Индии, находившегося вместе с погибшей, были телесные повреждения. Мужчину доставили на допрос.

Во время предварительного опроса он рассказал, что между ним и россиянкой произошла ссора, переросшая в физическое столкновение. Следователи устанавливают последовательность событий и обстоятельства гибели женщины.

Точная причина смерти Сираевой пока неизвестна. Её должны установить судебно-медицинские эксперты после вскрытия. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru писал, что в Таиланде задержали 52-летнего россиянина по подозрению в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Оборудование и химические вещества обнаружили в арендованном доме в районе Хуай Яй неподалёку от Паттайи.