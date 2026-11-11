Поездка бывшего президента США Джо Байдена в Ирландию обернулась неприятным инцидентом: у здания университета в Дублине его кортеж встретили протестующие, которые начали бросать в сторону политика и его близких пакеты с молоком и другие предметы. Охране пришлось срочно прикрывать семью зонтами и выводить её к автомобилям. В результате столкновения с полицией задержали как минимум двух участников акции, сообщает TMZ.

Протестующие атаковали кортеж Джо Байдена в Ирландии. Видео © Х / breaking911

Байден приехал в Trinity College Dublin 10 ноября вместе с супругой Джилл, чтобы поддержать сына Хантера. Там проходила церемония вручения ему золотой медали College Historical Society — старейшего студенческого дискуссионного общества университета. Награду присудили за выдающийся вклад в общественную дискуссию.

Однако за пределами здания бывшего американского лидера ждали не только сторонники. Участники акции выкрикивали обвинения в адрес Байдена, в том числе скандировали лозунги «Позор тебе», «Кровь на твоих руках» и «Геноцидный Джо», выражая недовольство политикой его администрации в отношении конфликта в секторе Газа.

Когда политик вместе с семьёй покидал университет, ситуация обострилась. В сторону Байдена полетели пакеты с молоком и другие предметы. Сотрудники службы безопасности использовали зонты в качестве щитов, чтобы защитить бывшего президента и сопровождавших его родственников.

На место прибыли сотрудники ирландской полиции (Gardaí). По информации СМИ, правоохранители задержали как минимум двух протестующих. Во время столкновений также применили перцовый аэрозоль.

Несмотря на инцидент, визит Байдена в Дублин продолжился. Бывший американский президент также встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.