Кровавый праздник: Толпу людей расстреляли возле университетского стадиона во Флориде

Шесть несовершеннолетних оказались среди пострадавших при стрельбе возле университетского стадиона в американском городе Таллахасси, штат Флорида. Всего травмы получили 12 человек, один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает газета Tallahassee Democrat со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл вечером 24 октября неподалёку от мемориального стадиона Брэгг, принадлежащего Флоридскому сельскохозяйственному и механическому университету (FAMU). В этот день учебное заведение проводило праздничные мероприятия по случаю встречи выпускников, включая матч по американскому футболу.

По предварительным данным правоохранителей, стрельбе предшествовала потасовка между несколькими людьми. Выстрелы прозвучали около 20:00 по местному времени, когда в районе стадиона находилось множество посетителей.

Среди пострадавших — шестеро взрослых и столько же несовершеннолетних. Самому младшему ребёнку исполнилось 11 лет. Трое раненых получили тяжёлые травмы, в том числе один находится в критическом состоянии. Ещё одна женщина, бабушка одного из раненых, пострадала во время бегства с места происшествия.

Прибывшим полицейским пришлось пробираться через толпу. Некоторые сотрудники экстренных служб выносили пострадавших на руках, поскольку подъехать к ним на автомобилях было невозможно.

Начальник полиции Таллахасси Лоуренс Ревелл сообщил, что следователи рассматривают случившееся как отдельный конфликт между двумя или тремя людьми. На момент его заявления задержанных не было. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы и причастных к ней лиц.

После инцидента университет призвал студентов избегать района стадиона. При этом руководство FAMU подчеркнуло, что территория самого кампуса остаётся безопасной.

Ранее Life.ru сообщал о массовой стрельбе на уличной вечеринке в американском штате Джорджия. Инцидент произошёл 4 октября в городе Виенна. Тогда погибли два человека, ещё около 35 получили различные травмы. Обстоятельства нападения выясняли сотрудники Бюро расследований Джорджии.