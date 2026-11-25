Круиз с незваным попутчиком: Названа причина заражения 268 пассажиров лайнера «Карибская принцесса»
CDC: Норовирус стал причиной заболевания 268 человек на Caribbean Princess
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Причиной массового заболевания людей на борту круизного лайнера Caribbean Princess стал норовирус. Об этом говорится в отчёте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
За время путешествия симптомы острого гастроэнтерита появились у 268 человек. Среди них — 233 пассажира и 35 членов экипажа, или 7,9% и 3,1% от их общей численности соответственно. Заболевшие преимущественно жаловались на рвоту и диарею.
Судно покинуло порт Форт-Лодердейл в американском штате Флорида 11 ноября. Круиз по Карибскому морю был рассчитан на 12 дней, а о вспышке инфекции американским эпидемиологам сообщили уже 15 ноября. Возвращение лайнера было запланировано на 23 ноября.
20 ноября Life.ru сообщал о 148 заболевших на борту Caribbean Princess. На тот момент возбудитель инфекции ещё не был установлен. Экипаж усилил санитарную обработку помещений, а людей с симптомами заболевания изолировали и взяли у них биоматериал для лабораторных исследований.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.