Причиной массового заболевания людей на борту круизного лайнера Caribbean Princess стал норовирус. Об этом говорится в отчёте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

За время путешествия симптомы острого гастроэнтерита появились у 268 человек. Среди них — 233 пассажира и 35 членов экипажа, или 7,9% и 3,1% от их общей численности соответственно. Заболевшие преимущественно жаловались на рвоту и диарею.

Судно покинуло порт Форт-Лодердейл в американском штате Флорида 11 ноября. Круиз по Карибскому морю был рассчитан на 12 дней, а о вспышке инфекции американским эпидемиологам сообщили уже 15 ноября. Возвращение лайнера было запланировано на 23 ноября.

20 ноября Life.ru сообщал о 148 заболевших на борту Caribbean Princess. На тот момент возбудитель инфекции ещё не был установлен. Экипаж усилил санитарную обработку помещений, а людей с симптомами заболевания изолировали и взяли у них биоматериал для лабораторных исследований.