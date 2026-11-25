Крупнейшая британская сеть магазинов низких цен Poundland вошла в процедуру банкротства всего за несколько недель до Рождества. Под угрозой оказались около 12 тысяч рабочих мест и примерно 600 торговых точек в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает The Telegraph.

Компания не смогла договориться о продаже бизнеса и найти инвестора, готового обеспечить её дальнейшую работу. В результате руководство назначило внешних управляющих из консалтинговой компании AlixPartners, которым предстоит определить дальнейшую судьбу торговой сети.

При этом магазины пока продолжат работать в обычном режиме. Администраторы намерены рассмотреть все возможные варианты, включая продажу компании целиком или реализацию отдельных активов. Однако не исключается разделение сети между конкурентами, закрытие части торговых точек и массовые сокращения персонала.

По данным британских СМИ, среди потенциальных покупателей были инвестиционные компании и представители розничного бизнеса. Однако договориться о сделке, которая позволила бы сохранить Poundland в прежнем виде, не удалось.

Сложности сети усугубились накануне рождественского сезона — одного из наиболее важных периодов для розничной торговли. Компания столкнулась с нехваткой средств для пополнения товарных запасов, ростом издержек и конкуренцией со стороны других дискаунтеров и крупных супермаркетов.

Poundland была основана в 1990 году и стала первой общенациональной британской сетью, построенной на концепции единой низкой цены. В июне 2025 года американская инвестиционная компания Gordon Brothers приобрела ритейлера у польской Pepco Group всего за один фунт стерлингов. Теперь будущее одного из наиболее известных британских дискаунтеров зависит от решений назначенных управляющих.

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