Бизнес бежит из Лондона: Основатель империи Betfred пожаловался на невыносимые сборы для богатых

Основатель Betfred Фред Дан заявил, что при нынешних условиях не хотел бы «родиться заново» в Великобритании. 83-летний миллиардер пожаловался Financial Times на налоговую нагрузку и признался, что не стал бы отговаривать собственных детей от переезда в более выгодную юрисдикцию.

Поводом для недовольства стали растущие сборы с состоятельных граждан и игорного бизнеса. Семья Данов возглавила налоговый рейтинг Sunday Times за 2026 год, заплатив около £400 млн, а состояние Фреда и Питера Данов оценивается примерно в £3,61 млрд.

«Постоянно твердят, что те, у кого самые широкие плечи, должны платить больше налогов. Ну и насколько широкими должны быть мои плечи? В прошлом году наша семья заплатила 400 млн фунтов стерлингов», — возмутился Дан.

Сам предприниматель считает себя слишком старым для переезда. Однако детям он не стал бы мешать сменить Великобританию на страну с более мягким налоговым режимом. Дан признался, что никогда не смотрел на перспективы королевства настолько мрачно с 1967 года, когда открыл первую букмекерскую контору в Солфорде.

Бизнесмен также предрёк исчезновение всех традиционных букмекерских пунктов в Британии к 2030 году. Betfred уже готовится закрыть 132 отделения и сократить около 600 рабочих мест, а дальнейшее повышение налогов, по расчётам компании, способно поставить под угрозу ещё сотни точек.

При этом Дан не верит, что исчезновение легальных контор заставит британцев отказаться от ставок.

«Как вы думаете, перестанут ли игроки делать ставки, если исчезнут букмекерские конторы? Ответ — нет. Они найдут способ делать ставки — как во времена сухого закона», — сказал он.

Великобритания уже сталкивается с оттоком состоятельных жителей. Ранее Life.ru писал, что миллиардер и основатель Rokos Capital Management Крис Рокос решил сменить Британию на Грецию, которая привлекает богатых иностранцев льготным налоговым режимом. Одновременно число миллионеров в Соединённом Королевстве сократилось до 442 тысяч — минимума со времён кризиса 2008 года, причём среди причин исследователи называли изменение налоговых правил и отъезд обеспеченных резидентов. Life.ru также рассказывал, что после отмены британского режима non-dom страну за год покинули тысячи миллионеров, вывозящих капитал в ОАЭ и другие юрисдикции.