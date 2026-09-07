Миллиардер Крис Рокос променял Британии на Грецию

Основатель хедж-фонда Rokos Capital Management Крис Рокос планирует переехать из Великобритании в Грецию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идёт об одном из крупнейших игроков британского финансового рынка. Основанная Рокосом компания управляет активами примерно на $22 млрд.

Рокос заработал состояние на управлении хедж-фондом и считается одним из самых известных макроинвесторов. Его компания делает ставку на изменения процентных ставок, валютных курсов, сырьевых рынков и других экономических показателей.

Причины возможного переезда пока публично не раскрываются. При этом Греция в последние годы привлекает состоятельных иностранцев благодаря налоговым условиям и программам для новых резидентов. Сам Рокос пока официально не объявлял о смене страны проживания. Источники Bloomberg утверждают, что речь идёт именно о планах переезда.

Если решение будет принято, Рокос станет очередным крупным британским финансистом, решившим перенести личную резиденцию за пределы Великобритании. При этом его бизнес продолжит работать независимо от места проживания основателя. Forbes оценивает состояние Рокоса примерно в $2,3 млрд по состоянию на сентябрь 2026 года.

История с Рокосом вписывается в более широкую тенденцию: Великобритания постепенно теряет состоятельных жителей. В июле Life.ru сообщал, что число миллионеров в стране сократилось до 442 тысяч — минимума со времён финансового кризиса 2008 года. За год их стало на 7% меньше, а среди причин назывались высокие налоги, изменение правил для состоятельных иностранцев и отъезд богатых людей из страны.