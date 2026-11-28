Великобритания рискует лишиться своего крупнейшего газового резерва на фоне приближения зимы. Энергетическая компания Centrica предупредила о возможной остановке газохранилища Rough и угрозе увольнения сотен сотрудников после того, как правительство отказалось поддержать временную схему его эксплуатации. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Руководство компании добивается срочной встречи с премьер-министром Энди Бёрнемом, рассчитывая договориться о будущем стратегического объекта. В Centrica считают, что его закрытие ослабит энергетическую безопасность страны, которая и без того зависит от поставок топлива из-за рубежа.

Компания предлагает вложить около двух миллиардов фунтов стерлингов в модернизацию Rough. Речь идёт о долгосрочном проекте, который позволит сохранить и развивать мощности хранилища. Centrica готова обеспечить первоначальные инвестиции, но рассчитывает на специальный механизм государственной поддержки: возвращать вложенные средства предлагается через целевые отчисления, которые могут включить в счета потребителей электроэнергии.

Однако переговоры зашли в тупик. Правительство не согласилось на краткосрочную схему финансирования работы объекта в предстоящую зиму и отложило окончательное решение о поддержке газовой инфраструктуры до следующего года. В компании заявили, что больше не могут полагаться исключительно на ожидание помощи.

Ситуацию осложняет срок действия нынешнего разрешения на эксплуатацию Rough: оно истекает 30 апреля 2027 года. Centrica предупредила, что без ясных гарантий не намерена добиваться новой лицензии, а подготовка к возможному прекращению работы уже началась.

На объекте и в связанных с ним компаниях под угрозой оказались около 400 рабочих мест. Примерно 100 человек трудятся непосредственно на газохранилище, ещё около 350 заняты в организациях-подрядчиках и цепочках поставок.

Rough расположен в южной части Северного моря, примерно в 30 километрах от побережья Йоркшира. Его открыли в 1985 году, а в 2017-м законсервировали из-за технических и экономических проблем. На фоне энергетического кризиса осенью 2022 года объект частично вернули в эксплуатацию.

Сегодня Rough обеспечивает около половины совокупных мощностей Великобритании по хранению газа. Поэтому его возможное закрытие вызывает вопросы не только о судьбе сотрудников, но и об устойчивости энергоснабжения страны в периоды повышенного спроса.