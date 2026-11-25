Жителей Великобритании ждёт резкое увеличение расходов на коммунальные услуги. С 1 января по 31 марта 2027 года предельные тарифы на газ и электроэнергию вырастут на 26% из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил британский энергетический регулятор Ofgem.

Если новый уровень цен сохранится на протяжении всего года, расходы среднего британского домохозяйства на газ и электричество увеличатся с 1723 до 2166 фунтов стерлингов. Таким образом, семьям придётся дополнительно выкладывать по 443 фунта в год.

При этом газ дорожает быстрее электроэнергии. В Ofgem объяснили такую динамику постепенным переходом от газовых электростанций к возобновляемым источникам энергии.

Повышение затронет около 20 миллионов домохозяйств, пользующихся плавающими тарифами. Ещё примерно десять миллионов семей с фиксированными тарифами будут защищены от подорожания до окончания срока действия их договоров.

На фоне энергетического кризиса британское правительство пообещало предоставить примерно 20 миллионам домохозяйств финансовую помощь в размере 100 фунтов стерлингов. Регулятор также призвал поставщиков энергии оказать поддержку потребителям, испытывающим трудности с оплатой счетов.

Напомним, 23 ноября биржевые цены на газ в Европе подскочили на 8,6% на фоне прогнозов продолжительного похолодания. Ситуацию осложняют сокращение поставок сжиженного природного газа из Катара и перебои с поставками топлива из Норвегии. При этом заполненность европейских газохранилищ опустилась примерно до 69% при обычном сезонном показателе около 80%. Накануне глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци предупредил о дополнительном росте цен после отказа ЕС от российского газа. По его оценке, европейский рынок может лишиться около 20 миллиардов кубометров топлива ежегодно.