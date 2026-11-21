Миллионам жителей Германии придётся больше платить за газ и электричество уже этой зимой. После отказа от российского трубопроводного газа энергоресурсы продолжают дорожать, сообщает Bild со ссылкой на расчёты портала Verivox.

С декабря по февраль 361 региональный поставщик газа планирует повысить тарифы в среднем на 14%. Изменения затронут около 1,9 миллиона немецких домохозяйств. Одновременно 329 поставщиков электроэнергии объявили о повышении цен в среднем на 8%, что отразится на расходах ещё 3,7 миллиона семей.

По подсчётам аналитиков, семья из трёх человек, потребляющая 4000 киловатт-часов электроэнергии в год, будет платить примерно на 128 евро больше. При этом согласованное правящей коалицией снижение налога на электричество способно компенсировать лишь около 93 евро дополнительных расходов.

«Одна из причин резкого скачка цен: Германии приходится закупать газ по всё более высоким ценам», — отмечается в публикации.

После прекращения поставок российского трубопроводного газа Германия увеличила зависимость от сжиженного природного газа. Как объяснил эксперт Verivox Торстен Шторк, его стоимость на мировом рынке значительно выросла из-за военного конфликта с Ираном. С начала 2026 года оптовые цены на газ практически утроились.

Дополнительную нагрузку на потребителей создаёт подорожание услуг по транспортировке энергии через распределительные сети. Первоначально повышение тарифов затронет клиентов базовых поставщиков, услугами которых пользуется примерно каждый пятый потребитель электроэнергии и каждый шестой потребитель газа в Германии.

Ранее Life.ru сообщал, что Германия вступила в отопительный сезон с недостаточными запасами газа в подземных хранилищах. На начало ноября резервуары были заполнены лишь на 61,4% при целевом показателе 70%. Эксперт по энергетической политике Михаэль Кельнер предупреждал, что наступление сильных холодов или даже небольшие перебои с поставками могут спровоцировать дополнительный скачок цен.