Агрохолдинг Kernel временно остановил все свои маслоэкстракционные заводы на Украине из-за ударов по инфраструктуре. Решение вступило в силу 12 ноября и затрагивает все предприятия компании по переработке масличных культур. Об этом говорится в официальном отчёте Kernel Holding S.A.

«Kernel Holding S.A., компания, зарегистрированная в Люксембурге, настоящим сообщает, что 12 ноября 2026 года приняла решение временно приостановить работу всех своих маслоэкстракционных заводов в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Украине», — говорится в отчёте.

Ранее компания сообщала о повреждениях производственных зданий, оборудования и резервуаров. Маслоэкстракционные заводы работают по непрерывному технологическому циклу, поэтому повреждение оборудования во время переработки может привести к пожару и создать угрозу для персонала. Kernel провёл процедуры безопасной остановки предприятий. При этом агрохолдинг намерен продолжать отгрузку готовой продукции из складских запасов и выполнять обязательства перед украинскими аграриями и партнёрами.

В первом квартале 2027 финансового года продажи подсолнечного масла Kernel сократились на 48%, до 165 тысяч тонн. При этом объём переработки маслосемян составил 564 тысячи тонн. Агрохолдинг был крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла. На компанию приходилось почти 7% мирового производства и около 12% экспорта этой продукции.

Ранее стало известно, что Украина сократила доходы от продажи металлов за границу. За год выручка от экспорта чёрных и цветных металлов снизилась более чем вдвое. В сентябре 2026 года украинские поставщики заработали на этой продукции 208 миллионов долларов, тогда как в сентябре 2025 года экспорт принёс 420 миллионов долларов. Таким образом, разница составила 212 миллионов долларов.