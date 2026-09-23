Крупнейший завод по добыче платины и палладия в Арктике запустят к 2027 году
Обложка © пресс-служба «Ростеха»
Черногорский горно-обогатительный комбинат под Норильском планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. О завершающей стадии пусконаладочных работ сообщил «Ростех». Это будет крупнейшее предприятие по добыче платины и палладия в Арктике.
Завод под Норильском готовится к запуску. Видео © пресс-служба «Ростеха»
Специалисты объединяют технологические участки в единую производственную цепочку. Параллельно они проверяют оборудование, настраивают автоматизированное управление и тестируют системы защиты. Строительством объекта под ключ занимается холдинг «РТ-Инжиниринг». Мощность обогатительного комплекса составит семь миллионов тонн руды в год, сам ГОК расположен примерно в 20 километрах от Норильска.
Сырьевой базой предприятия станет Черногорское месторождение металлов платиновой группы, меди и никеля. Проект включён в Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. На комбинате будут получать сырьё, содержащее платину и палладий. Эти металлы востребованы в автомобилестроении, электронике и других высокотехнологичных отраслях.
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