«Крупное столкновение» с Россией: Глава Минобороны Франции призвала готовить армию

Министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен заявила о необходимости готовить французскую армию к возможному крупному военному конфликту с Россией. Об этом она сказала на слушаниях в комиссии по обороне Национального собрания, посвящённых проекту военного бюджета на 2027 год, сообщает Le Monde.

«Наши вооружённые силы должны готовиться к крупному столкновению, и одновременно с этим, конечно же, выполнять задачи, которые страна ежедневно им поручает», — сказала Вотрен.

По словам министра, Париж считает намерения Москвы очевидными. Вотрен утверждает, что Россия якобы стремится навязать европейским странам новую систему безопасности на невыгодных для них условиях.

Ранее министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус публично назвала Россию врагом страны. После этого Посольство РФ в Гааге потребовало от нидерландского правительства либо подтвердить её слова, либо дистанцироваться от них. По мнению министра, положение Западной Европы всё сильнее смещается от мирного состояния к конфронтации. При этом она отдельно уточнила, что её формулировка не означает официального состояния войны между Нидерландами и Россией.