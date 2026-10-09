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Регион
Опубликовано 9 октября, 06:44

«Крупное столкновение» с Россией: Глава Минобороны Франции призвала готовить армию

Глава Минобороны Франции призвала армию готовиться к конфликту с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен заявила о необходимости готовить французскую армию к возможному крупному военному конфликту с Россией. Об этом она сказала на слушаниях в комиссии по обороне Национального собрания, посвящённых проекту военного бюджета на 2027 год, сообщает Le Monde.

«Наши вооружённые силы должны готовиться к крупному столкновению, и одновременно с этим, конечно же, выполнять задачи, которые страна ежедневно им поручает», — сказала Вотрен.

По словам министра, Париж считает намерения Москвы очевидными. Вотрен утверждает, что Россия якобы стремится навязать европейским странам новую систему безопасности на невыгодных для них условиях.

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Ранее министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус публично назвала Россию врагом страны. После этого Посольство РФ в Гааге потребовало от нидерландского правительства либо подтвердить её слова, либо дистанцироваться от них. По мнению министра, положение Западной Европы всё сильнее смещается от мирного состояния к конфронтации. При этом она отдельно уточнила, что её формулировка не означает официального состояния войны между Нидерландами и Россией.

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Алена Пенчугина
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