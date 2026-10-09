Киев использует усиление военной активности для получения дополнительного финансирования от Запада. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, такая зависимость прослеживалась и во время летнего обострения. Об этом он заявил газете «Известия».

В тот период украинская сторона наносила удары по складским комплексам маркетплейсов и автобусам, а также блокировала транспортное сообщение. Мирошник считает, что подобные действия могут предприниматься в моменты, когда решается вопрос о новых ресурсах для Украины.

Вместе с тем дипломат не ожидает существенного увеличения числа атак в связи с предстоящим саммитом ЕС. Он объяснил это ограниченными возможностями украинских войск, которые, по его оценке, сейчас вынуждены действовать на их пределе.

А ранее Родион Мирошник сравнил ситуацию в Алёшках Херсонской области со средневековой блокадой, устроенной современными средствами. По его словам, большое количество беспилотников позволяет Вооружённым силам Украины фактически перекрывать доставку в город гуманитарной помощи, продуктов и других необходимых грузов. Дипломат утверждает, что передвижение из города также серьёзно затруднено.