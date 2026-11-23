На конкурсе «Мисс Вселенная — 2026» разгорелся скандал из-за национального костюма представительницы Казахстана Алины Ри. Девушка вышла на сцену с гигантскими золотыми крыльями беркута, однако вместо одних восторгов получила обвинения в копировании образа участницы из Киргизии.

Алин Ри. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /reealina

Необычный наряд казахстанка продемонстрировала 21 ноября на шоу национальных костюмов в Пуэрто-Рико. Главной деталью стали механические крылья размахом 4,5 метра, которые раскрывались прямо во время выступления. Образ дополнили натуральными перьями, золотым кружевом и пятиметровым шлейфом.

На создание костюма ушло полгода. Мастера вручную выполнили вышивку и украсили наряд более чем десятью тысячами камней. По замыслу авторов, беркут символизирует силу и независимость Казахстана, а золотое кружево — богатство страны.

Однако после публикации видео в соцсетях часть пользователей обратила внимание на сходство с костюмом представительницы Киргизии на «Мисс Вселенная — 2025». Тогда участница также появилась на сцене в образе беркута с большими крыльями. Некоторые комментаторы обвинили казахстанскую команду в заимствовании идеи.

Представительница Киргизии на «Мисс Вселенная — 2025». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /mishelle_abdrazakov

На критику резко отреагировала директор конкурса «Мисс Казахстан» Рамина Ибрагимова. Она отвергла обвинения, напомнив, что крылья давно используются в национальных костюмах участниц из разных стран.

«Абсолютно разные костюмы, схожести, кроме крыльев, — ноль», — написала Ибрагимова в Threads.

Участница Мисс Казахстан — 2018. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /zhaina_abylaikyzy

В дискуссии также вспомнили, что Казахстан представлял костюм с крыльями ещё в 2018 году. Другие пользователи призвали прекратить споры и не превращать обсуждение сценических нарядов в конфликт между казахстанцами и кыргызстанцами.

Ранее Life.ru рассказывал, кто представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2026». За главный титул поборется 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени, вошедшая в десятку лучших на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Девушка семь раз становилась чемпионкой страны по чир-спорту, а сейчас учится на журналиста. Финал международного конкурса состоится 24 ноября в Пуэрто-Рико.