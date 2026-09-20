Крым накроют ливни и ветер до 25 м/с: МЧС объявило экстренное предупреждение на два дня
МЧС: Дожди и ветер до 25 м/с обрушатся на Крым 22 и 23 сентября
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Экстренное предупреждение объявили в Крыму на 22 и 23 сентября из-за резкого ухудшения погоды. Полуостров накроют дожди, грозы и сильный ветер, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Непогоду принесёт холодный атмосферный фронт. В отдельных районах осадки могут оказаться очень сильными.
«22 и 23 сентября в Крыму, в связи с прохождением холодного фронтального раздела, ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20–25 м/с», — предупредили в МЧС.
Жителям и туристам рекомендовали отказаться от походов в горы и лес. Автомобилистов попросили не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
Спасатели также советуют заранее проверить состояние дренажных систем и ливнестоков. При сильном ветре запрещается разводить открытый огонь.
В воскресенье, 20 сентября, в отдельных районах Крыма также ожидаются кратковременные дожди, однако погода останется тёплой.
Ранее Life.ru рассказывал, какой будет погода в Крыму и других регионах России в сентябре. Синоптики предупреждали, что к концу месяца на полуострове вероятность дождей возрастёт.
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